Al 17° minuto, il Cagliari segna il secondo gol con Mendy, portandosi sullo 0-2 contro il Napoli. Poco prima, al 6°, Trepy aveva aperto le marcature. A metà primo tempo, il Napoli effettua due sostituzioni: Raggioli e De Luca escono, mentre entrano Barido e Garofalo.

21? – Doppio cambio tra le file del Napoli; escono Raggioli e De Luca, entrano Barido e Garofalo. 17? – RADDOPPIO CAGLIARI: Mendy beffa Ferrante con una conclusione dalla lunga distanza; non perfetto il portiere azzurro: 0-2 13? – Cagliari a un passo dal raddoppio; Prisco sbaglia il retropassaggio e regala il pallone a Mendy; il 10 rossoblù è bravo a servire Trepy, libero in area, ma l’attaccante ospite cicca il tiro. 10? – Napoli vicinissimo al pareggio con Raggioli; De Chiara, da calcio d’angolo, pennella un pallone sulla testa del 9 azzurro, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. 6? – VANTAGGIO DEL CAGLIARI: Trepy si invola verso la porta, con un gran azione solitaria; il numero 10 rossoblù anticipa nettamente Ferrante, Eletto prova a salvare sulla linea, ma il suo tentativo di chiusura finisce in rete: 0-1. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Cagliari 0-2 (6? Trepy, 17? Mendy)): RADDOPPIO CAGLIARI CON MENDY

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