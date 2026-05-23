Licenziamenti Kito Chain la solidarietà dei lavoratori | quasi tutti sono in sciopero

Notizia in breve

Quasi tutti i lavoratori dello stabilimento di Tarvisio di Kito Chain sono in sciopero dopo l’annuncio di 19 licenziamenti. L’azienda, che occupa circa 100 persone, ha comunicato i licenziamenti, scatenando una risposta di solidarietà tra i dipendenti. La situazione ha portato a un blocco delle attività e a manifestazioni di protesta davanti alla sede dello stabilimento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle motivazioni o sui tempi di eventuali ripercussioni.