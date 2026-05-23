Licenziamenti Kito Chain la solidarietà dei lavoratori | quasi tutti sono in sciopero
Quasi tutti i lavoratori dello stabilimento di Tarvisio di Kito Chain sono in sciopero dopo l’annuncio di 19 licenziamenti. L’azienda, che occupa circa 100 persone, ha comunicato i licenziamenti, scatenando una risposta di solidarietà tra i dipendenti. La situazione ha portato a un blocco delle attività e a manifestazioni di protesta davanti alla sede dello stabilimento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle motivazioni o sui tempi di eventuali ripercussioni.
È braccio di ferro tra i lavoratori e la proprietà di Kito Chain (ex Weissenfels), dopo l'annuncio da parte dell'azienda di 19 licenziamenti nello stabilimento di Tarvisio, che al momento impiega 100 dipendenti. Allo sciopero di ieri, davanti alla fabbrica, hanno partecipato quasi tutti gli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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La protesta dei lavori di Kito Chain di Fusine contro il 19 licenziamenti annunciati dalla proprietà. x.com
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