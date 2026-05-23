Le acque di Udine protagoniste con un itinerario sul Canale Ledra

Il canale Ledra sarà al centro di un itinerario narrativo che ne ripercorre il percorso, condotto da Michela Bonan, esperta di rogge e autrice di pubblicazioni sul tema. L'evento si svolge oggi, sabato 23 maggio, a Udine, e si focalizza sulla storia del canale, che è più recente rispetto alle rogge tradizionali. La visita mira a illustrare le caratteristiche e il ruolo del canale nel contesto locale.

Il canale Ledra sarà protagonista con la sua storia (ben più recente di quella delle rogge), con l'esplorazione del suo percorso nello story-telling condotto oggi, sabato 23 maggio, dall'esperta di rogge e autrice di ricerche e libri, Michela Bonan. Si scopriranno tante notizie sul Canale Ledra. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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