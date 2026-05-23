Lavori allo stadio il primo giugno può essere la data buona Costi e tempi del progetto
Potrebbe essere il primo giugno la data di inizio dei lavori allo stadio, anche se non è ancora ufficiale. La data è stata indicata come possibile giorno di avvio o di cerimonia di apertura del cantiere. Restano da definire costi e tempistiche del progetto, che sono ancora in fase di valutazione. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle modalità di avvio o sulle eventuali fasi successive dei lavori.
Lunedì primo giugno. Non c’è ancora l’ufficialità ma questa data circola da qualche ora nei dintorni dello stadio: potrebbe essere quella fatidica per l’avvio dei lavori al Comunale o perlomeno per la cerimonia del taglio del nastro del cantiere. Proprio ieri sono cominciate le operazioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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