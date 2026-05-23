Donald Trump ha dichiarato su Truth che lo Stretto di Hormuz verrà aperto, riferendosi ai negoziati con l’Iran. La frase è stata pronunciata in relazione a un possibile accordo tra le parti. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui tempi di questa eventuale apertura. L’affermazione si inserisce nel contesto delle discussioni diplomatiche in corso tra Stati Uniti e Iran.

«Lo Stretto di Hormuz verrà aperto». Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth parlando dei negoziati dell’accordo con l’Iran. "Aspetti finali e dettagli accordo con Iran annunciati a breve" «Gli aspetti finali» dell’accordo con l’Iran e i «dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve». Così ancora il presidente Usa. "Ho parlato con Netanyahu, è andata bene" «Ho parlato con il premier israeliano - ha detto ancora - Benjamin Netanyahu ed è andata bene». "Telefonata proficua con i leader arabi sulla pace con l'Iran" «Sono nello Studio Ovale della Casa Bianca, dove abbiamo appena concluso una telefonata molto proficua con» i leader dell’Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, del Qatar, Turchia, dell’Egitto, della Giordania e del Bahrein. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'annuncio di Trump: "Lo Stretto di Hormuz verrà aperto"

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Trump ottimista: Teheran rinuncerà alla atomica, lo Stretto di Hormuz sarà riaperto

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Trump: 'Pronto l'accordo con Iran, Hormuz verrà aperto'. Ma i media iraniani frenanoGli aspetti finali e i dettagli dell'accordo sono attualmente in fase di discussione e saranno annunciati a breve: Donald Trump ha annunciato su Truth la svolta nel braccio di ferro tra Usa e Iran. ansa.it

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