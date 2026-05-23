Kristiansund BK-Viking Stavanger domenica 24 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il decimo turno di Eliteserien vede il Viking Stavanger, campione in carica, affrontare il Kristiansund BK domenica 24 maggio alle 18:00. La partita si svolge nel contesto di un campionato in cui le formazioni ufficiali, quote e pronostici sono stati annunciati. L'incontro si svolge nel fine settimana, con le squadre pronte a scendere in campo per ottenere punti importanti nella classifica stagionale.

Decimo turno di Eliteserien norvegese che vede nel suo programma domenicale il Viking Stavanger campione uscente impegnato sul campo del Kristiansund BK. I gufi sono da 3 anni in massima serie e puntano anche per questa stagione ad una tranquilla salvezza. In panchina confermato Skiri e la partenza è promettente con 11 punti fatti e 3 punti sopra la zona retrocessione. I morkebla dal 16 marzo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Kristiansund BK-Viking Stavanger (domenica 24 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiDomenica 24 maggio alle 18:00 si gioca Kristiansund BK contro Viking Stavanger, nel decimo turno dell'Eliteserien.

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