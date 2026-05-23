Domenica 24 maggio alle 18:00 si gioca Kristiansund BK contro Viking Stavanger, nel decimo turno dell'Eliteserien. Viking, campione in carica, affronta la squadra di casa in una partita che si preannuncia decisiva per la classifica. Le formazioni saranno annunciate poco prima del calcio d'inizio. Le quote e i pronostici sono ancora in fase di definizione.

Decimo turno di Eliteserien norvegese che vede nel suo programma domenicale il Viking Stavanger campione uscente impegnato sul campo del Kristiansund BK. I gufi sono da 3 anni in massima serie e puntano anche per questa stagione ad una tranquilla salvezza. In panchina confermato Skiri e la partenza è promettente con 11 punti fatti e 3 punti sopra la zona retrocessione. I morkebla dal 16 marzo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Kristiansund BK-Viking Stavanger (domenica 24 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Napoli-Udinese (domenica 24 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Argomenti più discussi: Viking FK - IK Start Altre partite: Live Calcio Aggiornamenti; HamKam vs Viking FK - H2H, Confronta Squadre; SK Brann Risultati - Tutti i Punteggi; Stabaek Youth vs Aalesund Youth - H2H, Confronta Squadre.

Kristiansund BK-Viking Stavanger (domenica 24 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/PGVMrwm #scommesse #pronostici x.com