Un aereo di linea si è posato su una pista circondata da nubi di polvere e vento. Sul terreno, veicoli militari sono schierati in formazione compatta. Le tensioni tra Israele e i gruppi armati si intensificano, con segnali di possibili operazioni militari. Le autorità temono escalation e cercano di negoziare un accordo, ma le parti sembrano lontane da un'intesa definitiva. La situazione rimane sotto stretta osservazione internazionale.

Dall’alto sembrano grasse testuggini grigie acquattate in fila lungo le piste. Poi l’aereo atterra e le tartarughe giganti si trasformano in cargo da rifornimento con le insegne militari americane: gli stessi che la notte del 28 febbraio, decollando uno dietro l’altro, hanno svelato che l’attacco Usa-Israele contro l’Iran stava per cominciare. Le decine di aerei statunitensi che occupano buona parte dell’aeroporto civile di Tel Aviv sono diventati il campanello d’allarme per la popolazione della città: se partono con quel fracasso infernale che fa tremare i palazzi, vorrà dire che Donald Trump ha preso una decisione. Non diplomatica.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Israele tra venti di guerra e timori di un'intesa al ribasso

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USA E ISRAELE STANNO PERDENDO LA GUERRA | DOPO 34 GIORNI NESSUN RISULTATO

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