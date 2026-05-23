Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato su Truth che le linee generali di un accordo sono state negoziate e che lo Stretto di Hormuz verrà riaperto.

WASHINGTON (ITALPRESS) – “Verrà riaperto lo Stretto di Hormuz”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul suo social Truth. Trump ha descritto come “molto positiva” la telefonata con i leader di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Pakistan, Turchia, Giordania e Bahrein riguardo all'Iran e a una possibile intesa sulla pace. “Un accordo – aggiunge – è stato ampiamente negoziato, in attesa di finalizzazione, tra gli Stati Uniti d'America, l'Iran e gli altri Paesi elencati. Separatamente, ho avuto una conversazione telefonica con il Primo Ministro israeliano Bibi Netanyahu, che, analogamente, è andata molto bene. Gli aspetti finali e i dettagli dell'accordo sono attualmente in fase di discussione e saranno annunciati a breve. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Trump “Negoziate le linee generali di un accordo. Lo Stretto di Hormuz verrà riaperto”

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Iran, Trump in un vicolo cieco

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