Inferno in casa | poliziotto eroe salva una coppia di anziani dalle fiamme

Notizia in breve

Un poliziotto ha salvato una coppia di anziani da un incendio domestico. Sentite le urla, è uscito di casa e ha visto il fumo nero uscire da una villetta vicina. Sul balcone, due anziani erano bloccati e hanno potuto essere tratti in salvo dall’agente. L’incendio si è verificato in un’abitazione privata e ha provocato danni, ma nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.