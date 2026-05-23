Inferno in casa | poliziotto eroe salva una coppia di anziani dalle fiamme
Un poliziotto ha salvato una coppia di anziani da un incendio domestico. Sentite le urla, è uscito di casa e ha visto il fumo nero uscire da una villetta vicina. Sul balcone, due anziani erano bloccati e hanno potuto essere tratti in salvo dall’agente. L’incendio si è verificato in un’abitazione privata e ha provocato danni, ma nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.
Ha sentito le urla, è uscito di casa, ha visto il fumo nero uscire dalla villetta dei vicini e due anziani bloccati sul balcone. In pochi istanti ha preso una scala dal proprio giardino, l’ha appoggiata alla terrazza ed è salito. Poi, quando l’uomo è rientrato nell’abitazione ormai invasa dal. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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