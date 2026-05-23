Inaugurata la nuova Casa di comunità Hub di San Giovanni Valdarno

Da arezzonotizie.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata inaugurata oggi la nuova Casa di comunità Hub a San Giovanni Valdarno. Alla cerimonia era presente il Presidente della Regione Toscana. La struttura rappresenta un nuovo presidio della sanità territoriale, con l’obiettivo di offrire servizi più vicini ai cittadini. L’apertura si inserisce nel progetto di sviluppo del sistema sanitario locale, con un focus sulla presenza di servizi più accessibili e integrati. La struttura si trova nel territorio di San Giovanni Valdarno.

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Inaugurata oggi, alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la nuova Casa di comunità Hub di San Giovanni Valdarno, presidio importante del nuovo modello di sanità territoriale sempre più vicina ai cittadini. Sarà aperta 7 giorni su 7, h24, per garantire un punto di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Inaugurata la nuova Casa di Comunità a San Giovanni

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Inaugurata la nuova Casa di Comunità Hub di San Giovanni Valdarno: servizi attivi 7 giorni su 7La nuova struttura si sviluppa su circa 700 metri quadrati distribuiti su due piani ed è stata realizzata grazie a un finanziamento PNRR pari a 1.704.980 euro. msn.com

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