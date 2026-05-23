Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato un progetto di legge bipartisan dedicato all’assistenza familiare. La normativa mira a supportare i caregiver, offrendo risposte concrete alle persone che si occupano dei propri cari. La proposta evidenzia un impegno politico condiviso per migliorare le condizioni di chi assiste i familiari, con misure specifiche dedicate a questo settore. La legge rappresenta un passo avanti per il riconoscimento e il sostegno pratico ai caregiver nel territorio.

Una svolta importante per il Veneto e chi si prende cura dei suoi cari, dal punto di vista pratico e anche della prassi politica. Il 22 maggio è stato presentato a Palazzo Ferro Fini, sede del consiglio regionale, il progetto di legge regionale “Disposizioni per il riconoscimento, la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Presentazione del Pdl a sostegno dei Caregiver

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Il Veneto per l'assistenza familiare: progetto di legge bipartisan per i caregiver ift.tt/Q2MdL7q ift.tt/0OHPhXx x.com

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