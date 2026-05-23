Il futuro accanto | ecco il nuovo progetto per il benessere degli anziani

Notizia in breve

Il Comune di Sondrio ha inviato ai residenti di almeno 75 anni una lettera, firmata dal sindaco, per comunicare il progetto “Il futuro accanto”. Il programma mira a migliorare il benessere degli anziani, senza ulteriori dettagli pubblicati. La comunicazione è arrivata in questi giorni e riguarda esclusivamente i residenti sopra i 75 anni. Non sono state fornite informazioni su modalità di partecipazione o servizi specifici.