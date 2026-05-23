Il futuro accanto | ecco il nuovo progetto per il benessere degli anziani
Il Comune di Sondrio ha inviato ai residenti di almeno 75 anni una lettera, firmata dal sindaco, per comunicare il progetto “Il futuro accanto”. Il programma mira a migliorare il benessere degli anziani, senza ulteriori dettagli pubblicati. La comunicazione è arrivata in questi giorni e riguarda esclusivamente i residenti sopra i 75 anni. Non sono state fornite informazioni su modalità di partecipazione o servizi specifici.
In questi giorni il Comune di Sondrio sta inviando ai residenti di età uguale o superiore ai 75 anni una lettera, a firma del sindaco Marco Scaramellini, per informarli di un progetto che li coinvolge: "Il futuro accanto". Nato dalla collaborazione tra i 58 Comuni degli ambiti di Sondrio, Tirano. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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