Giro d' Italia | Piganzoli lancia Vingegaard e rientra in top ten

Notizia in breve

Durante la tappa Aosta-Pila del Giro d'Italia, il ciclista della Visma Lease a Bike ha ottenuto un piazzamento tra i primi, confermando la sua buona forma. Inoltre, ha portato il corridore danese in top ten nella classifica generale. La corsa si è conclusa con un arrivo in salita, e il ciclista ha mostrato una buona performance, dopo aver già ottenuto un terzo posto in una tappa precedente.