Giro d' Italia | Piganzoli lancia Vingegaard e rientra in top ten
Durante la tappa Aosta-Pila del Giro d'Italia, il ciclista della Visma Lease a Bike ha ottenuto un piazzamento tra i primi, confermando la sua buona forma. Inoltre, ha portato il corridore danese in top ten nella classifica generale. La corsa si è conclusa con un arrivo in salita, e il ciclista ha mostrato una buona performance, dopo aver già ottenuto un terzo posto in una tappa precedente.
Ancora una grande prova di Davide Piganzoli al Giro d'Italia: il ciclista valtellinese della Visma Lease a Bike, infatti, dopo il terzo posto al Corno alle Scale è stato tra gli assoluti protagonisti anche oggi, nella tappa Aosta-Pila, terzo arrivo in salita della corsa rosa 2026.L'ultima. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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