Un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo un controllo su strada e una perquisizione domiciliare. Durante le operazioni sono stati trovati della marijuana, cocaina, contanti e materiale per il confezionamento. La polizia ha sequestrato droga e denaro, e ha arrestato l’uomo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’OPERAZIONE. Dal controllo in auto alla perquisizione domiciliare, trovati anche contanti e materiale per il confezionamento. I carabinieri della compagnia di Clusone, nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio, hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività ha origine da un controllo alla circolazione da parte dei carabinieri della Stazione di Gandino: durante le verifiche, l’atteggiamento particolarmente agitato e le dichiarazioni fornite dall’uomo hanno indotto i militari ad approfondire: in suo possesso è stata trovata una dose termosaldata di eroina e 400 euro in contanti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Gandino, in casa marijuana e cocaina. Arrestato 44enne

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