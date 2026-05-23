Domani alle 17:00 si gioca Fulham contro Newcastle. Le due squadre non possono più raggiungere l’ottavo posto in classifica, perché Sunderland e Chelsea si affrontano e una delle due chiuderà a 53 punti, livello che nessuna delle due può superare. Fulham e Newcastle, quindi, sono ormai fuori dalla corsa per la posizione. Le formazioni ufficiali e i pronostici sono disponibili, ma la partita non cambierà la posizione in classifica delle due squadre.

Fulham e Newcastle non possono più raggiungere l’ottavo posto in classifica perché Sunderland e Chelsea, che li precedono, giocano tra loro per cui è impossibile che almeno una delle due squadre non chiuda a una quota, 53 punti, che per le protagoniste di questa partita è irraggiungibile. Per ogni posizione in più o in meno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fulham-Newcastle (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Festa del gol a Craven Cottage?

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