Fulham-Newcastle domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici Festa del gol a Craven Cottage?

Da infobetting.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 24 maggio 2026 alle 17:00 si gioca Fulham contro Newcastle. Le due squadre non possono più arrivare all’ottavo posto, perché Sunderland e Chelsea si affrontano tra loro e almeno una delle due chiuderà con 53 punti. Di conseguenza, Fulham e Newcastle non possono superare questa quota nella classifica finale. Le formazioni sono state annunciate, ma non ci sono più obiettivi di classifica per entrambe le squadre.

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Fulham e Newcastle non possono più raggiungere l’ottavo posto in classifica perché Sunderland e Chelsea, che li precedono, giocano tra loro per cui è impossibile che almeno una delle due squadre non chiuda a una quota, 53 punti, che per le protagoniste di questa partita è irraggiungibile. Per ogni posizione in più o in meno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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