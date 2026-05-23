Fulham-Newcastle domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici Festa del gol a Craven Cottage?
Domenica 24 maggio 2026 alle 17:00 si gioca Fulham contro Newcastle. Le due squadre non possono più arrivare all’ottavo posto, perché Sunderland e Chelsea si affrontano tra loro e almeno una delle due chiuderà con 53 punti. Di conseguenza, Fulham e Newcastle non possono superare questa quota nella classifica finale. Le formazioni sono state annunciate, ma non ci sono più obiettivi di classifica per entrambe le squadre.
Fulham e Newcastle non possono più raggiungere l’ottavo posto in classifica perché Sunderland e Chelsea, che li precedono, giocano tra loro per cui è impossibile che almeno una delle due squadre non chiuda a una quota, 53 punti, che per le protagoniste di questa partita è irraggiungibile. Per ogni posizione in più o in meno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Newcastle United v Fulham. Caribou cup. 17.12.25 Bruno g at the end
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