Fulham-Newcastle domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici Festa del gol a Craven Cottage?

Notizia in breve

Domenica 24 maggio 2026 alle 17:00 si gioca Fulham contro Newcastle. Le due squadre non possono più arrivare all’ottavo posto, perché Sunderland e Chelsea si affrontano tra loro e almeno una delle due chiuderà con 53 punti. Di conseguenza, Fulham e Newcastle non possono superare questa quota nella classifica finale. Le formazioni sono state annunciate, ma non ci sono più obiettivi di classifica per entrambe le squadre.