Frosinone piange Amedeo Di Sora | si spegne a 84 anni un simbolo del giornalismo locale e del Carnevale

Da frosinonetoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Frosinone piange la scomparsa di Amedeo Di Sora, morto all’età di 84 anni. È stato un giornalista noto per aver diretto il testata locale “Alè Frosinone” e per il suo ruolo nel giornale satirico di Carnevale “La Uespa”. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore. Di Sora era considerato una figura di riferimento nel panorama giornalistico della città.

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Frosinone perde una delle sue figure più rappresentative. È morto all’età di 84 anni Amedeo Di Sora, storico giornalista, direttore di “Alè Frosinone” e volto simbolo del celebre giornale satirico di Carnevale “La Uespa”. La notizia della sua scomparsa, avvenuta dopo una rapida malattia, ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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