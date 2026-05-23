Fra' Luca Pacioli e il suo pensiero in una mostra

È stata inaugurata a Sansepolcro una mostra dedicata a Fra’ Luca Pacioli, un matematico e umanista del Rinascimento. La rassegna si intitola “De Divina Proportione: mito, mistero e armonia per le nuove scienze del vivente” e presenta una raccolta di materiali e approfondimenti sulla figura e il pensiero di Pacioli. La mostra è permanente e si concentra sul suo contributo alle scienze e alla cultura rinascimentale.

È stata presentata oggi a Sansepolcro la mostra permanente “De Divina Proportione: mito, mistero e armonia per le nuove scienze del vivente”, dedicata alla figuradi Fra’ Luca Pacioli, matematico e umanista tra i più significativi esponenti della cultura rinascimentale e tra i più illustri. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Sulle tracce di Piero della Francesca

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