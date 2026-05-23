Evade dai domiciliari ma la fuga dura poco | arrestato
Un uomo di 35 anni, sottoposto agli arresti domiciliari e con un divieto di ritorno nel comune di Udine, è evaso e ha trascorso due giorni in libertà. È stato rintracciato e arrestato poco dopo. La fuga è durata circa 48 ore, durante le quali non ha rispettato le restrizioni imposte. L’uomo è stato poi trasferito in carcere.
È rimasto per due giorni a piede libero un 35enne del Manzanese accusato di evasione e violazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Udine. L'uomo era agli arresti domiciliari nella propria abitazione, a seguito di un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Udine a suo carico per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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