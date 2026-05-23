Concorso in rapina e ricettazione | 35enne arrestato a Colico

Un uomo di 35 anni, residente a Colico, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri locali. L’arresto è avvenuto con l’accusa di concorso in rapina e ricettazione. Le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione che ha portato alla custodia dell’uomo, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento o sulle circostanze specifiche dei reati. Il procedimento giudiziario è ancora in corso.

Un uomo italiano di 35 anni, residente a Colico, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della locale stazione per i reati di concorso in rapina e ricettazione.Come riferiscono i colleghi di LeccoToday, gli uomini dell'Arma hanno dato esecuzione a un provvedimento di cumulo di pene. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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