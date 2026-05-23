Colleferro bloccati ad un posto di blocco trovati con la droga nelle mutande

Da frosinonetoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due uomini di 29 e 35 anni sono stati arrestati dai Carabinieri di Colleferro durante un controllo stradale. I militari hanno fermato il veicolo in un posto di blocco e, durante la perquisizione, hanno trovato droga nelle mutande di uno dei due. Entrambi sono stati portati in caserma e sono adesso a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Brillante operazione dei Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 35 e 29 anni e residenti a Cave. I soggetti risultano gravemente indiziati del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La dinamica. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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