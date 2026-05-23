Colleferro bloccati ad un posto di blocco trovati con la droga nelle mutande

Notizia in breve

Due uomini di 29 e 35 anni sono stati arrestati dai Carabinieri di Colleferro durante un controllo stradale. I militari hanno fermato il veicolo in un posto di blocco e, durante la perquisizione, hanno trovato droga nelle mutande di uno dei due. Entrambi sono stati portati in caserma e sono adesso a disposizione dell’autorità giudiziaria.