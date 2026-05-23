Chiuso per due settimane circolo Arci

Da oggi, 23 maggio, il circolo Arci Le Torri di via Lunga è stato chiuso per 15 giorni. La sospensione della licenza è stata decisa dal questore della provincia di Firenze ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli. La chiusura durerà fino al 6 giugno.

Da oggi 23 maggio è scattata la sospensione della licenza per 15 giorni per il circolo Le Torri di via Lunga, disposta dal questore della provincia di Firenze ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.Il provvedimento, elaborato dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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