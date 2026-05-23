Cassino musica nel locale dopo mezzanotte | multato il titolare

Notizia in breve

Il titolare di un locale di Cassino è stato multato dalla Polizia di Stato dopo che è stata riscontrata musica in sottofondo oltre mezzanotte. La sanzione è stata applicata per aver violato i limiti di diffusione sonora previsti dalla normativa. La polizia ha più volte ricordato la tolleranza zero nei confronti dei rumori molesti durante le ore notturne. Il locale, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, ha superato i limiti consentiti per la diffusione di musica.