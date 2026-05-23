Cassino musica nel locale dopo mezzanotte | multato il titolare
Il titolare di un locale di Cassino è stato multato dalla Polizia di Stato dopo che è stata riscontrata musica in sottofondo oltre mezzanotte. La sanzione è stata applicata per aver violato i limiti di diffusione sonora previsti dalla normativa. La polizia ha più volte ricordato la tolleranza zero nei confronti dei rumori molesti durante le ore notturne. Il locale, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, ha superato i limiti consentiti per la diffusione di musica.
Tolleranza zero sui rumori molesti e sul rispetto delle regole della movida. Nelle scorse ore, la Polizia di Stato ha sanzionato il titolare di un esercizio pubblico di Cassino, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, per il mancato rispetto dei limiti imposti alla diffusione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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Argomenti più discussi: Cassino, musica nel locale dopo mezzanotte: multato il titolare; Cassino (FR) – Musica oltre mezzanotte, controlli della polizia e sanzione al titolare; Cassino: La Polizia di Stato sanziona il titolare di un locale che viola l’ordinanza sindacale nr. 23/2023 (Divieto assoluto di diffusione sonora di musica dopo le 24.00). - Questura di Frosinone | Polizia di Stato - Polizia di Stato; A Galluccio Sapori in Piazza sabaro 23 maggio.
Telegolfo-RTG emittente televisiva. . La Polizia di Stato sanziona a Cassino il titolare di un locale per musica oltre l’orario consentito. #Cassino #PoliziaDiStato #Cronaca facebook
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