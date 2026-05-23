Cane azzanna medico durante una visita a domicilio proprietaria denunciata

Notizia in breve

Durante una visita a domicilio a Sora, un cane ha azzannato un medico, provocandogli diverse ferite. La proprietaria dell’animale è stata denunciata. L’episodio è accaduto mentre il medico stava assistendo una paziente nella sua abitazione. Non sono stati riportati dettagli sulla gravità delle ferite o sulle conseguenze per il professionista. La proprietaria del cane è stata coinvolta nelle successive procedure legali.