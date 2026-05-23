Cane azzanna medico durante una visita a domicilio proprietaria denunciata

Da frosinonetoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una visita a domicilio a Sora, un cane ha azzannato un medico, provocandogli diverse ferite. La proprietaria dell’animale è stata denunciata. L’episodio è accaduto mentre il medico stava assistendo una paziente nella sua abitazione. Non sono stati riportati dettagli sulla gravità delle ferite o sulle conseguenze per il professionista. La proprietaria del cane è stata coinvolta nelle successive procedure legali.

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Un normale intervento di assistenza domiciliare a Sora (Frosinone) si è concluso con diverse ferite per un medico, vittima di un'aggressione da parte del cane di una sua paziente. A conclusione degli accertamenti, nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha formalmente denunciato la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Cane Morde Medico a Sora: Denuncia e Conseguenze Inaspettate

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