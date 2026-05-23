Brutto scontro lungo la Statale del Foscagno | 49enne in ospedale in gravi condizioni
Un'auto e una moto si sono scontrate questa mattina alle 10,30 sulla Statale 301 del Passo del Foscagno. Un uomo di 49 anni è stato soccorso sul posto e trasportato in codice rosso in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell'ordine. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Grave incidente questa mattina attorno alle 10,30 lungo la Statale 301 del Passo del Foscagno nel territorio comunale di Livigno.Per ragioni ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tirano e dalla polizia locale di Livigno, entrambi intervenuti sul luogo del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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