Brutto scontro lungo la Statale del Foscagno | 49enne in ospedale in gravi condizioni

Notizia in breve

Un'auto e una moto si sono scontrate questa mattina alle 10,30 sulla Statale 301 del Passo del Foscagno. Un uomo di 49 anni è stato soccorso sul posto e trasportato in codice rosso in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell'ordine. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.