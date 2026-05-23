Beautiful anticipazioni americane | Steffy scopre due verità scomode e viene presa in ostaggio

Da superguidatv.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Steffy scopre due verità scomode e viene presa in ostaggio. La polizia arresterà Poppy Nozawa, portando a una svolta nelle indagini sulla morte di Tom Starr e Hollis. La rivelazione dei dettagli sarà al centro delle prossime puntate.

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Il mistero legato alla morte di Tom Starr e di Hollis sembrerà risolversi quando la polizia arresterà Poppy Nozawa. Nel corso delle prossime puntate di Beautiful tutti gli indizi sembreranno ricondurre a lei, e Fuentes non avrà dubbi sulla sua colpevolezza. Ma sarà stata davvero lei a compiere il duplice omicidio? La storyline che prenderà il via dal bacio galeotto tra Finn e Hope porterà alla luce una verità sorprendente. Trame americane Beautiful: Steffy furiosa per il bacio tra Finn e Hope. Il bacio che Hope ha dato a Finn non è privo di conseguenze. Il giovane medico – dopo aver respinto la giovane Logan – decide infatti di raccontare a sua moglie Steffy quanto accaduto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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