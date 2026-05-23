Be my sunshine replica puntata 23 maggio in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – sabato 23 maggio – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna Haziran è decisa a sorprendere Poyraz, quindi si intrufola in casa di Aliye per carcare la ricetta del suo borek. Nel frattempo, Poyraz cerca di organizzare un servizio fotografico. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 44 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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