Autotrasporto Fvg | Positive le misure previste dal governo ma aspettiamo

Gli autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia accolgono con cauto ottimismo l'intesa raggiunta tra Unatras e il governo Meloni, ma mantengono il fermo previsto dal 25 al 29 maggio in stato di sospensione, non di revoca. È il messaggio emerso sabato 23 maggio dall'assemblea regionale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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