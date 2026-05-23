Auto esce di strada e si ribalta nel fossato | feriti i passeggeri

Da padovaoggi.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella tarda serata di giovedì 21 maggio, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata in un fossato a San Borgo, nel territorio di Monselice. A seguito dell’incidente, alcuni passeggeri sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti e messo in sicurezza la zona. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

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Momenti di paura nella tarda serata di giovedì 21 maggio a San Borgo, nel territorio di Monselice, dove un’auto è uscita di strada ribaltandosi in un fosso. L’incidente è avvenuto attorno alle 22.50 e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.La squadra del distaccamento di Este è arrivata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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INCIDENTE IN VALSUSA: AUTO ESCE DI STRADA E SI RIBALTA

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