Auto con impianto a GPL divorata dalle fiamme illesi i passeggeri

Da padovaoggi.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’auto con impianto a GPL è andata completamente distrutta dalle fiamme in corso Giovanni Stevanato, a Piombino Dese, nella tarda mattinata di oggi, sabato 23 maggio. I passeggeri sono usciti illesi dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite segnalate. La causa dell’incendio non è ancora nota.

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Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, sabato 23 maggio, in corso Giovanni Stevanato, a Piombino Dese, dove un’autovettura dotata di impianto GPL è stata completamente disintegrata dalle fiamme.Le prime richieste di soccorso sono arrivate alla sala operativa del 115 attorno alle 11.30. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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