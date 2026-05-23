Auto con impianto a GPL divorata dalle fiamme illesi i passeggeri

Notizia in breve

Un’auto con impianto a GPL è andata completamente distrutta dalle fiamme in corso Giovanni Stevanato, a Piombino Dese, nella tarda mattinata di oggi, sabato 23 maggio. I passeggeri sono usciti illesi dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite segnalate. La causa dell’incendio non è ancora nota.