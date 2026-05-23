Auto con impianto a GPL divorata dalle fiamme illesi i passeggeri
Un’auto con impianto a GPL è andata completamente distrutta dalle fiamme in corso Giovanni Stevanato, a Piombino Dese, nella tarda mattinata di oggi, sabato 23 maggio. I passeggeri sono usciti illesi dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite segnalate. La causa dell’incendio non è ancora nota.
Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, sabato 23 maggio, in corso Giovanni Stevanato, a Piombino Dese, dove un’autovettura dotata di impianto GPL è stata completamente disintegrata dalle fiamme.Le prime richieste di soccorso sono arrivate alla sala operativa del 115 attorno alle 11.30. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie e thread social correlati
Auto divorata dalle fiamme lungo la FlaminiaNel primo pomeriggio di oggi, un'auto è stata coinvolta in un incendio lungo la SS3 Flaminia, tra Spoleto e Terni.
Temi più discussi: Quali sono le 10 auto GPL che consumano meno?; Auto con impianto a GPL divorata dalle fiamme, illesi i passeggeri; Auto a GPL: le migliori 5 del 2026; Auto GPL o auto ibrida? Quale conviene (davvero) oggi.
Auto con impianto a GPL divorata dalle fiamme, illesi i passeggeriIl rogo è scoppiato questa mattina, sabato 23 maggio, in corso Giovanni Stevanato a Piombino Dese: il mezzo era già completamente avvolto dal rogo all’arrivo dei vigili del fuoco ... padovaoggi.it
Sto valutando un impianto fotovoltaico enorme mi conviene produrre e vendere energia in italia? reddit
Arrestato a Taranto un 48enne trovato con arma clandestina, cocaina e un allaccio abusivo alla rete elettrica x.com
Auto GPL nel 2026: consumi, risparmio, costi di gestione e convenienza realeIn un momento storico come questo, con prezzi del carburante alle stelle, si parla sempre più spesso della convenienza delle auto GPL in Italia: cosa sappiamo ... virgilio.it