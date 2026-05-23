Un autista dell'autobus è stato aggredito al capolinea e ha riportato ferite che hanno richiesto il ricovero in ospedale. È l'ultimo episodio che si aggiunge a una serie di aggressioni contro i conducenti del trasporto pubblico, registrate a Firenze. La situazione evidenzia un aumento degli atti violenti nei confronti di chi lavora nel settore, con conseguente intervento delle forze dell'ordine. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sulle motivazioni dell'aggressione.

Si allunga a Firenze la lista degli autisti del trasporto pubblico finiti al Pronto soccorso dopo episodi di aggressione. I sindacati tornano a chiedere l’applicazione del Protocollo sulla sicurezza, che prevede la convocazione di un tavolo di monitoraggio tra Comune, aziende e organizzazioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Autista dell'autobus aggredito al capolinea: finisce in ospedale x.com

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