Ascolti tv venerdì 22 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Semplicemente Fiorella ” contro “ La forza di una donna “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 22 maggio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Semplicemente Fiorella vs La forza di una donna. Auditel ieri sera, 22 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Semplicemente Fiorella” contro “La forza di una donna”. Chi ha vinto? Rai1: Semplicemente Fiorella, lo show evento della Mannoia ha intrattenuto 2. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 22 maggio 2026: Semplicemente Fiorella (16.1%), La forza di una donna (17.9%), Affari Tuoi (24.1%), La Ruota della Fortuna (24.6%) | Dati Auditel

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Ascolti tv 22 maggio 2026: Semplicemente Fiorella, La forza di una donna, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelVenerdì 22 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto sfidarsi Rai1 e Canale 5.

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Temi più discussi: 'La Forza di una Donna' su Canale 5 vince la prima serata. La Ruota batte Affari Tuoi; Ascolti Tv ieri (22 maggio): La forza di una donna batte lo speciale di Fiorella Mannoia, Quarto Grado da capogiro; Ascolti tv di ieri 22 maggio: vince La Forza di una Donna (17,9%), emerge Garlasco a Quarto Grado (10,8%); Ascolti tv ieri venerdì 22 maggio chi vince tra Semplicemente Fiorella, La forza di una donna e Quarto Grado.

-- Venerdì 22 Maggio 2026 -- La forza di una donna 2.454.000 (17,9%) Semplicemente Fiorella 2.232.000 (16,1%) #QuartoGrado 1.312.000 (10,8%) #FratelliDiCrozza 979.000 (5,8%) Delitti in paradiso 869.000 (5%) #ascoltiTv #auditel x.com

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