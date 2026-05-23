Al via il processo di beatificazione di don Roberto Malgesini

Il processo di beatificazione di un sacerdote diocesano è stato avviato con una sessione di apertura che si terrà sabato 6 giugno alle 16 nella chiesa di San Bartolomeo in Como. Durante l'incontro verranno esaminati i documenti e i segni ritenuti rilevanti sulla vita, l'offerta della vita e la fama di santità attribuita a questo sacerdote. L’inchiesta diocesana rappresenta il primo passo verso la possibile beatificazione.

Sabato 6 giugno, dalle ore 16, nella chiesa di San Bartolomeo in Como, si terrà la sessione di apertura dell’inchiesta diocesana sulla vita, l’offerta della vita e la fama di offerta della vita e di segni di don Roberto Malgesini, sacerdote diocesano. Si tratta di un momento pubblico, a cui tutti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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