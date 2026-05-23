A23 chiuso per una notte il tratto Pontebba-Carnia verso Udine

Nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio 2026, il tratto tra Pontebba e Carnia sulla A23 in direzione Udine sarà chiuso al traffico. La chiusura durerà per tutta la notte. La circolazione sarà deviata su percorsi alternativi. Non sono previsti altri interventi o riaperture temporanee durante il periodo di chiusura. La decisione riguarda motivi tecnici legati a lavori di manutenzione o sicurezza sulla carreggiata.

Nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio 2026, un tratto dell'autostrada A23 Udine-Tarvisio sarà temporaneamente chiuso al traffico in direzione Udine. La chiusura, disposta da Autostrade per l'Italia per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, riguarderà il tratto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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