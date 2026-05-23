19enne aggredisce i carabinieri durante un controllo scatta l' arresto

Notizia in breve

Un ragazzo di 19 anni ha aggredito i carabinieri durante un controllo svolto ieri mattina. I militari intervenuti in strada per sedare una situazione di disturbo pubblico sono stati minacciati e colpiti dall’individuo, che ha opposto resistenza. Dopo l’aggressione, è stato arrestato e condotto in caserma. Nessuno dei carabinieri ha riportato ferite gravi. La vicenda si è svolta in un’area pubblica, dove si era generata una lite tra più persone.