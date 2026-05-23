19enne aggredisce i carabinieri durante un controllo scatta l' arresto
Un ragazzo di 19 anni ha aggredito i carabinieri durante un controllo svolto ieri mattina. I militari intervenuti in strada per sedare una situazione di disturbo pubblico sono stati minacciati e colpiti dall’individuo, che ha opposto resistenza. Dopo l’aggressione, è stato arrestato e condotto in caserma. Nessuno dei carabinieri ha riportato ferite gravi. La vicenda si è svolta in un’area pubblica, dove si era generata una lite tra più persone.
Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Alatri sono intervenuti in strada per riportare alla calma una situazione di disturbo alla quiete pubblica. Protagonista della vicenda un diciannovenne di origini romane, ma regolarmente domiciliato nel comune ciociaro.Alla vista della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
SPACCIATORE AGGREDISCE CARABINIERI, ARRESTATO E SUBITO LIBERO | 28/01/2026
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