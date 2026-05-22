Zlatan Ibrahimovic entra in K-Sport come Global Ambassador e Anchor Investor obiettivo leadership mondiale

Zlatan Ibrahimovic ha annunciato il suo ingresso in K-Sport come Global Ambassador e Anchor Investor. La società ha comunicato che il suo obiettivo è raggiungere una posizione di leadership a livello mondiale nel settore sportivo. Alberto Guidotti, presidente e CEO di K-Sport, ha dichiarato che l'intenzione è sviluppare un sistema in cui il successo degli atleti dipenda dalla loro dedizione, indipendentemente dalle condizioni di partenza. La collaborazione tra il calciatore e l’azienda è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui