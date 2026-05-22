Zlatan Ibrahimovic entra in K-Sport come Global Ambassador e Anchor Investor obiettivo leadership mondiale
Zlatan Ibrahimovic ha annunciato il suo ingresso in K-Sport come Global Ambassador e Anchor Investor. La società ha comunicato che il suo obiettivo è raggiungere una posizione di leadership a livello mondiale nel settore sportivo. Alberto Guidotti, presidente e CEO di K-Sport, ha dichiarato che l'intenzione è sviluppare un sistema in cui il successo degli atleti dipenda dalla loro dedizione, indipendentemente dalle condizioni di partenza. La collaborazione tra il calciatore e l’azienda è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale.
Zlatan Ibrahimovic entra ufficialmente in K-Sport, azienda tecnologica italiana specializzata nell’analisi delle performance sportive. L’operazione rappresenta una scelta strategica significativa per accelerare la crescita dell’azienda e rafforzarne la leadership globale. La leggenda svedese del calcio entra nella società in qualità di Global Ambassador e anchor investor, mettendo a disposizione il proprio profilo internazionale per sostenere l’espansione del brand in mercati chiave come Europa, Stati Uniti e Asia. La partnership nasce da una visione condivisa: “democratizzare” il talento sportivo attraverso l’intelligenza artificiale e i dati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Zlatan Ibrahimovic Rare Goals, Skills & Assists
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