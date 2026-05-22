Piotr Zielinski ha commentato la stagione dell’Inter durante un’intervista all’Arena Civica, sottolineando il valore del gruppo e il suo impegno per migliorare l’anno successivo. Il centrocampista polacco ha detto che la squadra è composta da un gruppo fantastico e ha aggiunto che l’obiettivo è alzare l’asticella per la prossima stagione. Le sue dichiarazioni sono state raccolte da SportMediaset, mentre fa il bilancio di questa annata calcistica.

di Lorenzo Vezzaro Il centrocampista polacco fa il bilancio della stagione a SportMediaset: le parole di Piotr Zielinski all’Arena Civica. A margine della festa nerazzurra all’Arena Civica di Milano, il centrocampista polacco Piotr Zielinski ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di SportMediaset. Il giocatore ha analizzato l’esito di un’annata straordinaria che ha portato due trofei in bacheca, proiettandosi già verso i traguardi futuri e spendendo parole d’elogio per il proprio tecnico. IL BILANCIO E IL RISCATTO IN CHAMPIONS – « Sicuramente tantissima soddisfazione per un’annata straordinaria, siamo molto contenti. Ovvio che non siamo contenti per come è andata in CL, ma ci metteremo tutto per la prossima stagione: saremo ancora più competitivi in Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski celebra l’Inter: «Gruppo fantastico, ma l’anno prossimo alzeremo l’asticella»

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