Zielinski | A Napoli un’attesa lunghissima per lo scudetto ma anche quello con l’Inter è stato speciale

Piotr Zielinski ha parlato con Sportmediaset dopo aver ottenuto il secondo scudetto, questa volta con l’Inter, dopo aver vinto il primo con il Napoli nella stagione 2022-23. Ha ricordato come l’attesa per lo scudetto a Napoli sia stata molto lunga, ma ha anche sottolineato che il titolo con l’Inter è stato comunque un’esperienza speciale. L’intervista si è concentrata sui momenti vissuti durante le due vittorie e sulle differenze tra le due stagioni.

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Piotr Zielinski ha rilasciato un’intervista a Sportmediaset dopo aver vinto lo scudetto con l’Inter, il suo secondo campionato dopo quello vinto nella stagione 2022-23 quando indossava la maglia del Napoli. E proprio in merito a ciò, ha messo a paragone i due titoli portati a casa. Le parole di Zielinski. A Napoli, Zielinski ha vinto il terzo scudetto della storia del club, arrivato dopo trentatré anni; dunque, il centrocampista polacco ha spiegato di aver vissuto emozioni diverse rispetto a quello vinto con l’Inter: “ A Napoli avevamo vinto uno scudetto dopo 33 anni, era stata un’attesa lunghissima, ma sono stati entrambi speciali. Vincere è sempre bello e spero di vivere le stesse sensazioni l’anno prossimo “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Zielinski: “A Napoli un’attesa lunghissima per lo scudetto, ma anche quello con l’Inter è stato speciale” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MOMENTI DI CALCIO Cremonese-Inter 0-2 Sullo stesso argomento Zielinski non dimentica Napoli: la risposta dopo lo Scudetto vinto con l’InterPiotr Zielinski festeggia lo Scudetto con l’Inter dopo aver vinto il titolo col Napoli: il centrocampista polacco non traccia distinzioni tra i due... Leggi anche: Zielinski: “Inter una famiglia, vogliamo lo scudetto. Napoli? Gli auguro il meglio” | Zielinski a Mediaset: Le differenze tra gli scudetti a Napoli e Milano? A Napoli avevamo vinto uno scudetto dopo 33 anni, era stata un’attesa lunghissima, ma sono stati entrambi speciali. Vincere è sempre bello e spero di vivere le stesse sensazioni l’anno x.com Zielinski: In giro la gente mi dice: 'Fra, ma sei polacco'. Champions? Va alzata l'asticellaNella lunga intervista rilasciata a SportMediaset, Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha parlato della prossima stagione: Cercare di arrivare il più lontano possibile in Champions League sar ... tuttomercatoweb.com Inter, Zielinski: Scudetto? E’ stato bello anche a Napoli; alziamo l’asticella anche in Champions, Chivu fantasticoA pochi giorni dalla fine della stagione anche per l'Inter, Petr Zielinski è stato intervistato da Sportmediaset. europacalcio.it [Matteo Moretto] Leon Goretzka e Allegri sono stati in contatto per settimane. Goretzka è in trattative con il Milan da oltre un mese. Goretzka sta aspettando di vedere se il Milan giocherà in Champions League la prossima stagione. Non ha preso una decisione reddit