Zardin da record 3.500 presenze e 40 luoghi aperti | L' ottava edizione è già in cantiere

Lo scorso fine settimana si è svolta la settima edizione di Zardin, il festival urbano che apre giardini, cortili e spazi nascosti nel centro storico di Forlì. Sono stati circa 3.500 i partecipanti che hanno visitato i 40 luoghi aperti, coinvolgendo oltre 100 volontari. L’evento ha registrato una partecipazione record rispetto alle edizioni precedenti, e già si lavora per la prossima, che si svolgerà con un numero di location ancora superiore.

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