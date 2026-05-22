Zangrillo | La formazione non è un adempimento burocratico ma una leva strategica per la Pa
Durante il XXII Convegno Nazionale AIF PA a Udine, il ministro per la Pubblica amministrazione ha sottolineato come la formazione non debba essere considerata solo un obbligo burocratico, ma una leva strategica per migliorare i servizi pubblici. Ha presentato dati che indicano una significativa inversione di tendenza rispetto al passato, evidenziando un impegno crescente in questo settore. L’evento ha riunito professionisti e addetti ai lavori per discutere le strategie di formazione e sviluppo del personale pubblico.
Un cambio di passo deciso, con numeri che testimoniano una vera e propria inversione di tendenza. A tracciare il bilancio è stato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenuto a Udine al XXII Convegno Nazionale AIF PA dal titolo “Formazione di frontiera”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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