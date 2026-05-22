XIX Premio letterario civitas vitae | cerimonia finale con Antonia Arslan

Si è svolta la cerimonia finale del XIX Premio Letterario Civitas Vitae, un evento che ogni anno riunisce autori di diverse generazioni per celebrare la scrittura e la creatività. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti e ospiti, tra cui l’autrice ospite Antonia Arslan. Il concorso, che si rivolge a persone di ogni età, si distingue per la sua capacità di mettere in evidenza il talento letterario attraverso le opere presentate.

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