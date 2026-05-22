XIX Premio letterario civitas vitae | cerimonia finale con Antonia Arslan

Da padovaoggi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta la cerimonia finale del XIX Premio Letterario Civitas Vitae, un evento che ogni anno riunisce autori di diverse generazioni per celebrare la scrittura e la creatività. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti e ospiti, tra cui l’autrice ospite Antonia Arslan. Il concorso, che si rivolge a persone di ogni età, si distingue per la sua capacità di mettere in evidenza il talento letterario attraverso le opere presentate.

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Giunge alla diciannovesima edizione il Premio Letterario Civitas Vitae, il concorso che vede protagonisti il talento e la creatività delle due età più lontane della vita, il cui scambio, proprio per questo, è sempre ricco di emozioni, contenuti e novità. "70 anni di invenzioni - lavatrice, tv. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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