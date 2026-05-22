XIX Premio letterario civitas vitae | cerimonia finale con Antonia Arslan
Si è svolta la cerimonia finale del XIX Premio Letterario Civitas Vitae, un evento che ogni anno riunisce autori di diverse generazioni per celebrare la scrittura e la creatività. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti e ospiti, tra cui l’autrice ospite Antonia Arslan. Il concorso, che si rivolge a persone di ogni età, si distingue per la sua capacità di mettere in evidenza il talento letterario attraverso le opere presentate.
Giunge alla diciannovesima edizione il Premio Letterario Civitas Vitae, il concorso che vede protagonisti il talento e la creatività delle due età più lontane della vita, il cui scambio, proprio per questo, è sempre ricco di emozioni, contenuti e novità. "70 anni di invenzioni - lavatrice, tv. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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