Weekend a Roma | 5 eventi da non perdere a Roma sabato 23 e domenica 24 maggio

Il fine settimana a Roma si presenta con una serie di eventi che spaziano tra cultura, natura e architettura. Sabato 23 e domenica 24 maggio, la città offre diverse opportunità per visitare mostre, partecipare a mercatini e scoprire luoghi insoliti. Le iniziative coinvolgono molte zone della città e propongono attività adatte a diversi interessi. La programmazione di questi due giorni mette in evidenza un calendario vario, pensato per chi desidera esplorare Roma in modo diverso durante il weekend.

Roma si prepara a un nuovo weekend ricco di occasioni per uscire, scoprire luoghi speciali e vivere la città tra cultura, natura, architettura, mercatini e grandi mostre: sabato 23 e domenica 24 maggio il calendario mette insieme appuntamenti molto diversi. Tra aperture straordinarie, visite in spazi solitamente chiusi, eventi all’aria aperta, atmosfere orientali e percorsi espositivi dedicati al cinema. Una piccola guida per scegliere cosa fare in città, tra proposte per famiglie, curiosi, appassionati d’arte e chi cerca idee per il tempo libero. Notte Europea dei Musei 2026. Sabato sera Roma, per la Notte Europea dei Musei si spinge fino a notte fonda: dalle 20 alle 2, con ultimo ingresso all’una, molti spazi civici saranno accessibili a prezzo simbolico di 1 euro. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Titolo: COLOMBIA vs ROMANIA | Mondialido Roma | Stadio La Nuova Rustica | 23 Maggio 2026

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