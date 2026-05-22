Nel fine settimana dal 22 al 24 maggio 2026, Milano si presenta come città aperta con più di 100 luoghi visitabili dedicati a design, architettura e riqualificazione, grazie all’evento Open House. Contemporaneamente, altre città celebrano fiori, cavalli, bellezze e diversità culturali attraverso varie manifestazioni. Per le famiglie e i bambini, è in programma il Festival dei Nidi fioriti, che offre spazi di creatività e momenti di divertimento. La città si prepara a offrire diverse occasioni di visita e intrattenimento durante il weekend.

Milano Città Aperta: nel week end saranno visitabili oltre 100 luoghi interessanti per design, architettura, riqualificazione con l' Open House; e per bambini e famiglie c'è il Festival dei Nidi fioriti, all'insegna della creatività e del divertimento. Tutto gratis. Anche Como spalanca le porte di cortili e giardini, Cremona dà spettacolo a cavallo, Lodi ospita la Festa dei Popoli concentrando le tradizioni culturali, artistiche e culinarie del proprio territorio e soprattutto di Paesi di tutto il mondo. Monza è in fiore, nella Bergamasca e nel Varesotto tanta musica e gastronomia, con rievocazioni storiche e artigianato. L'intera provincia... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Week end del 22, 23 e 24 maggio 2026: Milano è Città aperta; le altre celebrano fiori, cavalli, bellezze e popoli

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