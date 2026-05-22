Wawrinka | Giocare con Nadal era come annegare Sinner è già una leggenda come i Fab Four

Durante un’intervista, Wawrinka ha commentato l’esperienza di giocare con Nadal, paragonandola a un’annegamento, e ha espresso grande ammirazione per Sinner, definendolo già una leggenda come i quattro grandi del passato. La domanda rivolta dal giornalista del Times su Sinner ha evidenziato il riconoscimento internazionale del talento italiano, segnando un chiaro cambio di passo rispetto alla percezione precedente. Le dichiarazioni sottolineano come Sinner abbia ormai conquistato un ruolo di rilievo nel panorama tennistico mondiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Quando il giornalista del Times che intervista Stan Wawrinka gli chiede di Jannik Sinner – una domanda a scatto fisso, per la stampa italiana – capisci il salto di stato effettivo di Sinner. Poi Wawrinka lo palesa con la risposta: “Sapevo che sarebbe stato davvero bravo. Che sarebbe stato così bravo? No. Ora non stiamo parlando di essere davvero bravo. Stiamo parlando di essere una leggenda “. Lo svizzero, che a 41 anni sta facendo il Tour dell’addio, raccogliendo i tributi che merita, è stato spettatore e co-protagonista di un periodo forse irreplicabile della storia del tennis: c’erano i Fab Four – Federer, Nadal, Djokovic e Murray – e poi c’era lui, sempre con un piede in quella porta socchiusa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Wawrinka: “Giocare con Nadal era come annegare. Sinner è già una leggenda come i Fab Four” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video & point. Stan Wawrinka vs Adrian Mannarino à l'@openmarkalbourgdepeage8529 Sullo stesso argomento Leggi anche: Nadal: “L’unico limite di Sinner è la vita, gli avversari entrano in campo già sconfitti” Fonseca può già giocare contro SinnerDentro il silenzio gelido del PalaSport di Torino, circondati dal blu corporate della ATP, due tennisti professionisti si sfidano l’uno contro...