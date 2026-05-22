Wartsila Italia supera i target del piano industriale | 222 milioni di fatturato e 826 dipendenti

Wartsila Italia ha concluso il 2025 con risultati che superano le stime del piano industriale. Il fatturato si attesta a 222 milioni di euro, rispetto ai 202 milioni previsti, mentre il numero di dipendenti ha raggiunto i 826. L’utile netto si ferma a 8 milioni di euro. Questi dati indicano una crescita rispetto alle previsioni iniziali, con risultati che coinvolgono anche l’occupazione e la redditività dell’azienda nel corso dell’anno.

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