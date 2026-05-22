Walter Poli eletto nel nuovo consiglio nazionale di Federalberghi

Walter Poli, presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, è stato recentemente eletto nel nuovo consiglio nazionale di Federalberghi. La sua nomina è stata ufficializzata nelle scorse settimane, coinvolgendo la rappresentanza di diverse strutture ricettive del settore. Poli continuerà a rappresentare le esigenze e le istanze della sua area all’interno dell’organismo nazionale. La sua elezione si inserisce in un processo di rinnovamento che coinvolge varie figure del settore turistico.

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