Walter Poli eletto nel nuovo consiglio nazionale di Federalberghi

Da padovaoggi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Walter Poli, presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, è stato recentemente eletto nel nuovo consiglio nazionale di Federalberghi. La sua nomina è stata ufficializzata nelle scorse settimane, coinvolgendo la rappresentanza di diverse strutture ricettive del settore. Poli continuerà a rappresentare le esigenze e le istanze della sua area all’interno dell’organismo nazionale. La sua elezione si inserisce in un processo di rinnovamento che coinvolge varie figure del settore turistico.

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Walter Poli, presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, è stato eletto nei giorni scorsi nel nuovo consiglio nazionale di Federalberghi.«Una nomina - spiega Poli - che accolgo con entusiasmo e determinazione e che mi assegna una nuova responsabilità, perché rappresenta un’opportunità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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