Walter Poli eletto nel nuovo consiglio nazionale di Federalberghi
Walter Poli, presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, è stato recentemente eletto nel nuovo consiglio nazionale di Federalberghi. La sua nomina è stata ufficializzata nelle scorse settimane, coinvolgendo la rappresentanza di diverse strutture ricettive del settore. Poli continuerà a rappresentare le esigenze e le istanze della sua area all’interno dell’organismo nazionale. La sua elezione si inserisce in un processo di rinnovamento che coinvolge varie figure del settore turistico.
Walter Poli, presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, è stato eletto nei giorni scorsi nel nuovo consiglio nazionale di Federalberghi.«Una nomina - spiega Poli - che accolgo con entusiasmo e determinazione e che mi assegna una nuova responsabilità, perché rappresenta un’opportunità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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