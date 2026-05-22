Vuelle ecco la mappa dei contratti Bertini ha comunicato il suo addio
Vuelle ha pubblicato la mappa dei contratti per la prossima stagione e si è annunciato il ritorno in Serie A2, dove la squadra giocherà per il terzo anno consecutivo. Nel frattempo, il giocatore Bertini ha comunicato ufficialmente il suo addio alla squadra. La decisione di tornare nella seconda serie rappresenta una novità, dato che questa situazione non si era verificata in passato. La società ha reso note le mosse principali per l’imminente campionato.
La Vuelle ripartirà dall’A2 per il terzo anno consecutivo. Una situazione nuova, che non capitava più da decenni: la penultima volta che retrocesse - nel ’98 - la società comprò i diritti da Gorizia saltando a piè pari il problema mentre nel 2005, dopo il fallimento societario, la squadra compì un doppio salto carpiato e con due promozioni consecutive si riprese la massima serie. Questa volta bisogna fare i conti con il campo. E il campo ha detto che, nonostante la squadra di Leka abbia fatto un campionato sopra le righe, nell’ultima giornata il sogno è sfumato a vantaggio di Scafati: quel contraccolpo psicologico forse non è stato mai riassorbito del tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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