Vuelle ecco la mappa dei contratti Bertini ha comunicato il suo addio

Vuelle ha pubblicato la mappa dei contratti per la prossima stagione e si è annunciato il ritorno in Serie A2, dove la squadra giocherà per il terzo anno consecutivo. Nel frattempo, il giocatore Bertini ha comunicato ufficialmente il suo addio alla squadra. La decisione di tornare nella seconda serie rappresenta una novità, dato che questa situazione non si era verificata in passato. La società ha reso note le mosse principali per l’imminente campionato.

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