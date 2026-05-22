Volto coperto di sangue dopo la lite in hotel | le accuse di Miss Venezuela scuotono Cannes

Durante il Festival di Cannes, è stato diffuso un video sui social in cui si vede una modella con il volto coperto di sangue dopo una lite in un hotel. Secondo quanto riferito, la polizia è intervenuta sul luogo dell’incidente. La vicenda ha suscitato attenzione sui canali di informazione, e le autorità stanno approfondendo le cause e le dinamiche dell’accaduto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla situazione della modella o sui motivi della discussione.

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Il filmato diffuso sui social mostra il volto insanguinato della modella: la polizia sarebbe intervenuta sul posto. Un episodio che sta facendo discutere nel mondo dei concorsi di bellezza e della moda internazionale arriva da Cannes, dove la modella e reginetta di bellezza Andrea del Val, attuale Miss Venezuela Global 2025, ha denunciato pubblicamente una presunta aggressione fisica avvenuta durante il suo soggiorno nella città francese in occasione degli eventi collegati al Festival di Cannes. A far esplodere il caso è stato un video pubblicato sui social, nel quale la giovane appare con evidenti ferite al volto e tracce di sangue, mentre riprende anche l’interno di una stanza d’albergo in forte disordine. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Volto coperto di sangue dopo la lite in hotel: le accuse di Miss Venezuela scuotono Cannes ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video EPIPHANY | DRAMA | Full Movie in English Sullo stesso argomento Miss Venezuela aggredita dallo stilista Giovanni Laguna: arrestato dopo il video pubblicato con il volto insanguinatoLa modella e Miss Venezuela Global Andrea del Val denuncia un'aggressione fisica da parte dello stilista Giovanni Laguna nella sua camera d'albergo a... Grande Fratello Vip 8: le urla di Antonella Elia in hotel scuotono la vigilia della direttaUn vivace confronto in hotel tra concorrenti accende i riflettori sul reality ancora prima della partenza: protagonisti Antonella Elia e altri vip...