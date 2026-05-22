Volontari Greenpeace nei supermercati di Napoli contro i pesticidi | che cosa sta succedendo
Nelle ultime settimane, alcuni volontari di Greenpeace sono stati presenti nei supermercati di Napoli, posizionando etichette e cartelli tra gli scaffali. Le iniziative mirano a sensibilizzare i clienti sulla presenza di pesticidi nei prodotti alimentari. I volontari chiedono norme più restrittive sull’uso di sostanze chimiche in agricoltura e promuovono una maggiore attenzione alla provenienza e alla sicurezza degli alimenti. La presenza di materiale informativo ha attirato l’attenzione di clienti e dipendenti dei punti vendita.
Etichette e cartelli informativi tra gli scaffali di un supermercato cittadino per chiedere regole più severe sull’uso dei pesticidi. È l’iniziativa organizzata oggi, 22 maggio, dalle volontarie e dai volontari del gruppo locale di Napoli di Greenpeace Italia, che hanno portato nei luoghi del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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