Volontari Greenpeace nei supermercati di Napoli contro i pesticidi | che cosa sta succedendo

Nelle ultime settimane, alcuni volontari di Greenpeace sono stati presenti nei supermercati di Napoli, posizionando etichette e cartelli tra gli scaffali. Le iniziative mirano a sensibilizzare i clienti sulla presenza di pesticidi nei prodotti alimentari. I volontari chiedono norme più restrittive sull’uso di sostanze chimiche in agricoltura e promuovono una maggiore attenzione alla provenienza e alla sicurezza degli alimenti. La presenza di materiale informativo ha attirato l’attenzione di clienti e dipendenti dei punti vendita.

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